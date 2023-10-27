Kasımpaşaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşaspor ve İstanbulspor maçı hangi kanalda?
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Kasımpaşaspor ve İstanbulspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbol severler tarafından sorgulanıyor. Peki, Kasımpaşaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşaspor ve İstanbulspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşaspor ve İstanbulspor bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler tarafından Kasımpaşaspor ile İstanbulspor arasında gerçekleşecek maçının detayları araştırılıyor. Arama motorlarında merakla beklenen maçın hangi kanalda yayınlanacağı sorgulatılıyor. Peki, Kasımpaşaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşaspor ve İstanbulspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
KASIMPAŞASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşaspor ve İstanbulspor maçı 27 Ekim Cuma günü saat 19.00'da gerçekleşecek.
KASIMPAŞASPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa ile İstanbulspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.