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Kasımpaşaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşaspor ve İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşaspor ve İstanbulspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbol severler tarafından sorgulanıyor. Peki, Kasımpaşaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşaspor ve İstanbulspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...