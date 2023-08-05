Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı ne zaman?

5 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kasımpaşa- Ümraniyespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Kasımpaşa- Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kasımpaşa- Ümraniyespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı ne zaman?

KASIMPAŞA - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

5 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa- Ümraniyespor karşılaşması saat 19:00'da İstanbul'da, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak ve herhangi bir platform üzerinden canlı yayınlanmayacak.

KASIMPAŞA - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa- Ümraniyespor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, hazırlık maçının herhangi bir yayını olmaması nedeniyle maçı izleyemeyecek. Kasımpaşa- Ümraniyespor maçı herhangi bir platform üzerinde canlı yayınlanmamaktadır.