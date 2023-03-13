Spor Toto Süper ligin takımlarından Kasımpaşa ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa ile Ümraniyespor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa-Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa ile Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kasımpaşa ve Ümraniyespor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler maçın nereden izleneceğini araştırıyor. Peki, Kasımpaşa-Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa ve Ümraniyespor maçı 13 Mart Pazartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek.

KASIMPAŞA ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa ile Ümraniyespor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Ümraniyespor maçı BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.