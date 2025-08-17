Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa - Trabzonspor maçını canlı izle!

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa - Trabzonspor maçını canlı izle!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için en çok merak edilen soruların başında "Kasımpaşa – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" geliyor. Hem İstanbul ekibi Kasımpaşa hem de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Trabzonspor için kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor.

Kasımpaşa – Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak sorusu kadar, maçın saat bilgisi ve yayın kanalı da araştırılıyor. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı ekran başından takip etmek için detayları öğrenmek istiyor. Peki, Kasımpaşa – Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

KASIMPAŞA -TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa – Trabzonspor maçı, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 21:30'da oynanacak. Mücadeleye İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa - Trabzonspor maçını canlı izle!

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç şifreli yayın kapsamında olacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLE!

Televizyondan izleme imkânı olmayan futbolseverler, beIN Connect (TOD) platformu üzerinden maçı canlı olarak takip edebilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı

7 bin nüfuslu ilçeyi karıştıran araç! Belediye başkanı geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.