Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa - Trabzonspor maçını canlı izle!

Kasımpaşa – Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak sorusu kadar, maçın saat bilgisi ve yayın kanalı da araştırılıyor. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı ekran başından takip etmek için detayları öğrenmek istiyor. Peki, Kasımpaşa – Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

KASIMPAŞA -TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa – Trabzonspor maçı, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 21:30'da oynanacak. Mücadeleye İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç şifreli yayın kapsamında olacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLE!

Televizyondan izleme imkânı olmayan futbolseverler, beIN Connect (TOD) platformu üzerinden maçı canlı olarak takip edebilecek.