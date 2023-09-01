Kasımpaşa Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kasımpaşa TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 3-0'lık Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor.
Kasımpaşa - Trabzonspor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı saat 21.00'de başlayacak.
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak