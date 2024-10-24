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Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede?

Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede?
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Kasımpaşa ve Samsunspor arasında oynanacak olan futbol maçının detayları merak ediliyor. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede?

Kasımpaşa ve Samsunspor arasında oynanacak olan futbol karşılaşmasının detayları futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Süper Lig'in bu kritik maçında iki ekip, sahada üstünlük sağlamak için tüm güçlerini ortaya koymaya hazırlanıyor. Taraftarlar, takımlarının sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağını ve mücadeleden galip ayrılıp ayrılmayacağını merak ederken, özellikle maçın tarihi, saati ve nerede oynanacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa- Samsunspor maçı, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü oynanacak.

Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede?

KASIMPAŞA- SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa- Samsunspor maçı, saat 16:00'da başlayacak. Kasımpaşa - Samsunspor maçı, Bein Sports 1'de yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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