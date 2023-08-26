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Kasımpaşa - Pendikspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Kasımpaşa - Pendikspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Pendikspor maçı ne zaman?

26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kasımpaşa- Pendikspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Kasımpaşa- Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kasımpaşa- Pendikspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Kasımpaşa - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Pendikspor maçı ne zaman?

KASIMPAŞA - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa- Pendikspor karşılaşması saat 19:15'da İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa- Pendikspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 2kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 2kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Pendikspor Kasımpaşa Gündem Spor Haberler

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