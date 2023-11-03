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Bayern Münih maçında oynayacak mı? Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın 57. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Muslera, Mamadou Fall ile çarpıştıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Muslera'nın yerine Günay Güvenç oyuna dahil oldu.