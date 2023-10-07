Kasımpaşa maçına yetişecekler mi? Fenerbahçe'de Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin durumu netleşti

Fenerbahçe'nin Süper Lig lideri olarak Kasımpaşa'ya karşı çıkacağı maç öncesi Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin durumları belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçında sakatlanan King'in sakatlığının ciddi olmadığı, İrfan Can Kahveci'nin ise tedbir amaçlı dinlendirildiği ve Kasımpaşa maçına yetişmesinin beklendiği belirtildi.

Süper Lig'e namağlup lider olarak devem eden Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçında sakatlanan Joshua King ve kadroya yazılmayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumları netlik kazandı.

KASIMPAŞA MAÇINA YETİŞECEKLER

Sarı-lacivertlilerin 8 Ekim Pazar günü, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacağı maçın kadrosuna 2 futbolcunun da dahil olması bekleniyor.

KING'İN SAKATLIĞI HAFİF

Spartak Trnava maçında 2 gol atan Joshua King yaptığı açıklamada, "Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız" demişti. Yıldız futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.

İRFAN CAN YETİŞECEK

Ayrıca Spartak Trnava maçının kadrosunda yer almayan ve tedbir amaçlı dinlendirilen İrfan Can Kahveci'nin de Kasımpaşa maçına yetişmesi bekleniyor.