Futbol dünyasında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı satın alacağı iddia ediliyor. Bu iddianın ardından Kasımpaşa Kulübü satılıyor mu, Acun Ilıcalı mı satın alacak? sorusu gündem oldu.

Kasımpaşa Kulübü satılıyor mu, Acun Ilıcalı mı satın alacak?

Kasımpaşa Kulübü satılıyor mu? Futbol dünyasında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı satın alacağı iddia ediliyor. Bu iddianın ardından Kasımpaşa Kulübü satılıyor mu, Acun Ilıcalı mı satın alacak? sorusu gündem oldu. Detaylar!

KASIMPAŞA KULÜBÜ SATILIYOR MU?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına devam ediyor. İngiltere'nin Hull City takımını satın aldıktan sonra İrlanda kulübü Shelbourne'ye de yatırım yapan Ilıcalı'nın, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın kulüp binasına geldiği ve yöneticilerle görüştüğü iddia edildi. Ilıcalı, şartların oluşması durumunda Kasımpaşa Kulübü'nü satın almayı planlıyor.

SHELBOURNE'DEKİ YATIRIMLARINI SONLANDIRMIŞTI

Acun, İngiltere'nin Hull City takımını satın alarak futbol dünyasına dev bir adım atmış daha sonra İrlanda kulübü Shelbourne'ye yatırımlarını da geçtiğimiz gün sonlandırmıştı.

KASIMPAŞA'YI SATIN ALACAK

Ünlü iş adamının Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın kulüp binasına geldiği ve yöneticilerle görüştüğü iddia edildi. İddiaya göre, Acun Ilıcalı, şartların oluşması durumunda Kasımpaşa Kulübü'nü satın alacak.

NE DEMİŞTİ?

Futbol yatırımını bir proje olarak yurt dışında değerlendirdiğini belirten Acun Ilıcalı, "Türkiye'de Fenerbahçe taraftayım ve futbolun oldukça içindeyim. Yaptığım yatırımlar şu an için yurt dışında. Türkiye'de bir yatırıma doğrudan hayır diyemem ama şu an için Türkiye'de bu yatırımı çok parlak göremiyorum" demişti.