Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa - Kayserispor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman?

11 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kasımpaşa - Kayserispor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Kasımpaşa - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kasımpaşa - Kayserispor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Kasımpaşa- Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa- Kayserispor maçı ne zaman?

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa ile Kayserispor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 11 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Maç, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati 13:30 olacak. Bu heyecan verici mücadele, Türkiye'de Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye'de Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1 kanalını kullanmak isteyen izleyiciler, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanalları tercih edebilirler. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden bu kanal şifreli bir şekilde yayın yapacak. Diğer bir seçenek olan beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek, yine şifreli bir yayınla sunulacak.

KASIMPAŞA İLE KAYSERİSPOR SÜPER LİG TARİHİNDE 27. KEZ KARŞILAŞACAK

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 26 müsabaka oynadı. İki ekip, 27. kez birbirini yenmek için sahaya çıkacak. Geride kalan maçlarda Kayserispor 13 kez, Kasımpaşa ise 5 kez galip geldi. İstanbul'da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekip 4 kez kazandı.