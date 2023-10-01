Mücadele nefes kesti! Haliç derbisinin kazananı Kasımpaşa
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Maçın golleri Kasımpaşa adına 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara'dan, Fatih Karagümrük adına ise 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Haliç derbisinde kozlarını paylaştı. Kasımpaşa, Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı 3-2 kazandı.
Konuk takım Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) ile 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara attı.
3-0 geriye düşen ev sahibi ekip Fatih Karagümrük'ün golleri ise 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.
Mücadelenin ardından Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 6 puanda kaldı. Kasımpaşa, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek.