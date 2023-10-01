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Mücadele nefes kesti! Haliç derbisinin kazananı Kasımpaşa

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Maçın golleri Kasımpaşa adına 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara'dan, Fatih Karagümrük adına ise 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.