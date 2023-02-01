Kasımpaşa - Giresunspor maç özeti! (VİDEO) Giresunspor maçı özeti izle! Kasımpaşa Giresunspor maçı kaç kaç bitti?

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Giresunspor maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Kasımpaşave Giresunspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kasımpaşa- Giresunspor maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler KasımpaşaGiresunspor maç özeti! KasımpaşaGiresunspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, KasımpaşaGiresunspor maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

KASIMPAŞA VE GİRESUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANDI?

Kasımpaşa ve Giresunspor maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşti.

KASIMPAŞA GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU!

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-1 mağlup olan Kasımpaşa, Ligde 4 maç sonra kazandı. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, 6. galibiyetini alarak 22 puana yükseldi. Deplasman ekibi Giresunspor'un ise, galibiyet hasretini 6 maça çıktı.

KASIMPAŞA GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Kasımpaşa ile Giresunspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.