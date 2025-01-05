KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı, hd izleme linki var mı?
Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı canlı izle! Futbolseverler, Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Kasımpaşa-Gaziantep FK maçını kaçırmamak için maçın canlı yayın detaylarını araştırıyor. Mücadele, ligin önemli maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Kasımpaşa- Gaziantep Fk maçı nasıl izlenir? Maç severler, canlı HD yayın linki ve diğer detayları merak ediyor. Takımların sahadaki performansları kadar izleme seçenekleri de yoğun ilgi görüyor. Kasımpaşa- Gaziantep Fk karşılaşması, Süper Lig'in kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, canlı yayın platformları ve maçın saatine dair bilgi arayışında. İşte maçla ilgili tüm detaylar!
KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI İZLE
Süper Lig 2024/25 sezonu 18. haftasında, Kasımpaşa - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mücadele, bugün (5 Ocak 2025) saat 13.30'da, beIN Sports ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.
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Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.
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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4