Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat kaçta? Kasımpaşa-Galatasaray maçı şifresiz CANLI İZLEME linki!

Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig'de heyecan Kasımpaşa-Galatasaray maçıyla devam ediyor. Kasımpaşa-Galatasaray karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat kaçta? Kasımpaşa-Galatasaray maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Galatasaray arasında Recep Tayyip Erdoğanstadyumunda oynanacak mücadele 11 Eylül Pazar günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Galatasaray arasındaki mücadele 11 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

İŞTE KASIMPAŞA-GALATASARAY İLK 11'LER!

Kasımpaşa : Ertuğrul, Graovac, Ouannes, Sadık, Hadergjonaj, Hajradinovic, Eysseric, Turgay, Fall, Bahoken, Celina

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Ross, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis