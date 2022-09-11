Kasımpaşa-Galatasaray maç skoru ne? Kasımpaşa-Galatasaray maçı kaç kaç? Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Kasımpaşa-Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kasımpaşa-Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa-Galatasaray maçı kaç kaç? Kasımpaşa-Galatasaray maç skoru ne?