Kasımpaşa-Galatasaray maç skoru ne? Kasımpaşa-Galatasaray maçı kaç kaç? Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Kasımpaşa-Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kasımpaşa-Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa-Galatasaray maçı kaç kaç? Kasımpaşa-Galatasaray maç skoru ne?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Kasımpaşa- Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kasımpaşa- Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa- Galatasaray maçı hakemi kim? Kasımpaşa- Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Kasımpaşa- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa- Galatasaray maçı kaç kaç? Kasımpaşa- Galatasaray maç skoru ne?Detaylar haberimizdedir…
KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?
Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak. Mücadelede Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü var.
İŞTE İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.
CANLI ANLATIM
İKİNCİ YARI
Dakika 68: Galatasaray Kerem'in golüyle 3-1 öne geçti.
Dakika 49: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti.
İLK YARI
Dakika 42: Galatasaray'da Yunus Akgün, ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten farklı şekilde auta gitti.
Dakika 41: Yunus orta alandan kazandığı topu harika taşıdı ve ceza yayı üzerinden Kerem'i düşündü. Savunmada Sadık araya girdi.
Dakika 29: Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından yaptığı harika şut üst direkten oyun alanına geldi.
Dakika 20: Galatasaray Gomis'in golüyle beraberliği yakaladı.
Dakika 18: Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Oliveira ortaladı ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
Dakika 16: Kasımpaşa Stephane Bahoken'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 8: Mickael Tirpan'ın savunma arkasına gönderdiği top kaleci Muslera'da kaldı.
Dakika 5: Kasımpaşa'da Valentin Eysseric, emin Bayram'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Dakika 3: Galatasaray kendi yarı alanında yaptığı hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyor.
Dakika 2: Galatasaray gole yaklaştı. Yunus'un sol kanattan arka direğe gönderdiği iyi topa Kerem kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.