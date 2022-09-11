Kasımpaşa-Galatasaray maçı canlı izle! Kasımpaşa-Galatasaray maçı şifresiz HD canlı izle! Kasımpaşa-Galatasaray maçı donmadan izle!

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Spor Toto Süper Lig'de takımların şampiyonluk ve kümede kalmak için kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam oynanacak olan 6. Hafta maçında karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa-Galatasarayarasındaki mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Kasımpaşa-Galatasaraymaçı canlı şifresiz izle! Kasımpaşa-Galatasaraymaçı şifresiz HD canlı izle! Konularını aratmakta. Canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Kasımpaşa-Galatasaraymaçı canlı yayın linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;

Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa-Galatasaraymaçı 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beİN Sport 1 kanalında ekranlarında naklen canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa : Ertuğrul, Graovac, Ouannes, Sadık, Hadergjonaj, Hajradinovic, Eysseric, Turgay, Fall, Bahoken, Celina

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Ross, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG'İN TARİHÇESİ

Süper Lig ya da sponsorluk anlaşması gereği Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligidir. Bir sezonda 19 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son dört sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dâhil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig'in 2022-23 sezonu, 38 hafta ve 342 maçtan oluşmaktadır. Her haftayı bir takım maç yapmadan bay geçmektedir. 2021-22 sezonunu lig, UEFA ülkeler sıralamasında 20. sırada tamamlamıştır ve 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

Şimdiye dek 74 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de altı takım; Galatasaray (22), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16), Trabzonspor (7), Bursaspor (1) ve İstanbul Başakşehir (1) şampiyonluk unvanı almıştır. Ligin tamamlanan son sezonu olan 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan takım Trabzonspor'dur.