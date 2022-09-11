Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti! Spor Toto Süper Lig'in 6. Haftasında Kasımpaşa-Galatasaray karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan mücadele - ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti! Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti izle (VİDEO)

Spor Toto Süper Lig'de takımlar şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 6. Haftasında Kasımpaşa- Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı - sonuçla - kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti! Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti izle (VİDEO)

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)