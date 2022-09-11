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Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti! Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti izle (VİDEO)

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Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti! Spor Toto Süper Lig'in 6. Haftasında Kasımpaşa-Galatasaray karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan mücadele - ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti! Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti izle (VİDEO)

Spor Toto Süper Lig'de takımlar şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 6. Haftasında Kasımpaşa- Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı - sonuçla - kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti! Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti izle (VİDEO)

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti! Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti izle (VİDEO)

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladıGalatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı Kasımpaşa ile Galatasaray 37. randevudaKasımpaşa ile Galatasaray 37. randevuda Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacakGalatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak
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Galatasaray Kasımpaşa Gündem Spor Haberler

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