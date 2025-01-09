Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Kasımpaşa Fenerbahçe maçını ATV'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca ATV resmi internet sitesi üzerinden veya A Spor internet sitesinden canlı Kasımpaşa Fenerbahçe maçını seyredebilirsiniz.

KASIMPAŞA FENERBAHÇEMAÇI TEK MAÇ MI?

Kasımpaşa Fenerbahçe ZTK grup maçı tek maçtır, rövanşı yoktur.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.