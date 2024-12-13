Kasımpaşa - Eyüpspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği Kasımpaşa - Eyüp spor maçı, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. "Kasımpaşa - Eyüp spor maçı ne zaman?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" gibi soruların yanıtları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kasımpaşa, Süper Lig'de orta sıralardan üst sıralara tırmanma hedefindeyken, Eyüp spor ise bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. İki takımın kozlarını paylaşacağı bu mücadelede nefesler tutulacak. Peki, Kasımpaşa - Eyüp spor maçı saat kaçta, hangi kanalda izlenecek? Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa-Eyüp spor maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

KASIMPAŞA-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS CANLI MAÇLARI KAÇIRMAYIN!

beIN Sports, Türkiye'de futbol ve diğer spor karşılaşmalarını yayınlayan önde gelen platformlardan biridir. Trendyol Süper Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 gibi birçok ligin maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

beIN Sports kanallarını uydu alıcınız üzerinden izleyebilmek için güncel frekans bilgilerini doğru şekilde girmeniz gerekmektedir. beIN Sports 1 Frekans Bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11675 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 24444 ksps

FEC: 3/4

Kapsama: Batı