Kasımpaşa'da ceza sınırında bulunan futbolcular! Kasımpaşa'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Kasımpaşa'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Kasımpaşa'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Kasımpaşa'da ceza sınırında bulunan futbolcular!

Kasımpaşa'da cezalı ve sakat futbolcular! Kasımpaşa'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Kasımpaşa'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Kasımpaşa'da ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

KASIMPAŞA'DA CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

-

SARI KART SINIRINDA

Bahoken

Hajradinovic

Fode Koita

SAKAT & KADRO DIŞI

Sadık Çiftpınar (Sakat)

Ali Gholizadeh