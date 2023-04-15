Kasımpaşa'da ceza sınırında bulunan futbolcular! Kasımpaşa'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?
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Kasımpaşa'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Kasımpaşa'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Kasımpaşa'da ceza sınırında bulunan futbolcular!
Kasımpaşa'da cezalı ve sakat futbolcular! Kasımpaşa'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Kasımpaşa'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Kasımpaşa'da ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...
KASIMPAŞA'DA CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR
CEZALI
-
SARI KART SINIRINDA
Bahoken
Hajradinovic
Fode Koita
SAKAT & KADRO DIŞI
Sadık Çiftpınar (Sakat)
Ali Gholizadeh