Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman? Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Süper Lig'in heyecan dolu haftasında gözler Kasımpaşa- Beşiktaş maçına çevrildi. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle "Kasımpaşa Beşiktaş maçı şifresiz mi?" sorusu, maçı ücretsiz izlemek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi? İşte tüm detaylar...

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig 30. hafta karşılaşması, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacaktır.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maçın yayıncı kuruluşu beIN Sports olduğundan, karşılaşma şifreli olarak yayınlanacaktır. Yani, beIN Sports aboneliği olmayan izleyiciler bu maçı doğrudan izleyemeyecektir.