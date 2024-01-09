Kasımpaşa - Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kasımpaşa - Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü ile devam ediyor.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Başakşehir maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Kasımpaşa - Başakşehir maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı saat 20.00'de başladı.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de oynanmaya başladı.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor.