Kasımpaşa Başakşehir maç özeti! (VİDEO) Kasımpaşa Başakşehir maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

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KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖZETİ İZLE

Kasımpaşa - Başakşehir maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı 3-0'lık Başakşehir üstünlüğü ile sona erdi.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMANDI?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı 9 Ocak 2024 günü oynandı.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.