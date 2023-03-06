Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Kasımpaşa Antalyaspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa Antalyaspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kasımpaşa Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Kasımpaşa Antalyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar...

Kasımpaşa Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Kasımpaşa Antalyaspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa Antalyaspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kasımpaşa Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Kasımpaşa Antalyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.