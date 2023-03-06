Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Kasımpaşa ile Antalyaspor 24. randevuda

Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'te haftanın önemli mücadelelerinden Kasımpaşa Antalyaspor maçı oynanıyor. Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Kasımpaşa Antalyaspor canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç? Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Antalyaspor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Kasımpaşa - Antalyaspor maçını Bein Sports 1'de canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.