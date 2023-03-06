Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
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Spor Toto Süper Lig'te haftanın önemli mücadelelerinden Kasımpaşa Antalyaspor maçı oynanıyor. Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Kasımpaşa Antalyaspor canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç? Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'te haftanın önemli mücadelelerinden Kasımpaşa Antalyaspor maçı oynanıyor. Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Kasımpaşa Antalyaspor canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç? Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
Kasımpaşa - Antalyaspor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Kasımpaşa - Antalyaspor maçını Bein Sports 1'de canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.