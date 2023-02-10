Süper Toto Süper Lig'de oynanması beklenen Kasımpaşa - Antalyaspor maçı hakkında merak edilenler var. Futbolseverler ise arama motorlarında Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ertelendi mi? Kasımpaşa - Antalyaspor maçı yok mu, neden yok? sorularına yanıt arıyor.

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Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ertelendi mi? sorusu aratılıyor. Futbolseverlerin beklediği maçlardan biri olan Kasımpaşa - Antalyaspor maçı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Ekranlara Kasımpaşa - Antalyaspor maçını göremeyen futbolseverler arama motorlarında Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ertelendi mi? Kasımpaşa - Antalyaspor maçı yok mu, neden yok? sorularını araştırıyor.

KASIMPAŞA- ANTALYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 şiddetindeki depremin ardından ligleri 1 hafta ertelemişti. TFF ve Kulüpler Birliği, kararı tartışmak için yeniden bir araya geldi. TFF Başkanı Büyükekşi, maçların 3-4 Mart'ta oynanacağını açıkladı.

TFF Başkanı Büyükekşi, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi : "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık" açıklamasında bulundu.

Depremde ağır kayıplar veren Hatayspor ve Gaziantep FK'nın durumu sebebiyle ligin 17 takımla oynanabileceğini ifade eden Büyükekşi, "Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz" dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Hatayspor ve Gaziantep FK'nın lige devam etmemesi halinde, "Şu anda 19 takım var. Normalde 4 takım düşecekti. 3 takım gelecekti ve önümüzdeki yıl 18 takımla devam edecektik. 2 takımımızın çekilmesi halinde 2 takım düşecek. Aşağıdan 3 takım geleceği için, önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek" şeklinde değişiklik yapılacağını ifade etti.