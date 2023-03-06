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Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti! (VİDEO) Kasımpaşa Antalyaspor maçı özeti izle! Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

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Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti! (VİDEO) Kasımpaşa Antalyaspor maçı özeti izle! Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kasımpaşa Antalyaspor maçını kaçıran futbolseverler Antalyaspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti! Kasımpaşa Antalyaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte, Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti!

Selçuk İnan, Nuri Şahin'i üzdü! Süper Lig'de hafta, Kasımpaşa'nın galibiyetiyle tamamlandıSelçuk İnan, Nuri Şahin'i üzdü! Süper Lig'de hafta, Kasımpaşa'nın galibiyetiyle tamamlandı

Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti! Spor Toto Süper Lig'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kasımpaşa Antalyaspor maçını kaçıran futbolseverler Antalyaspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti! Kasımpaşa Antalyaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte, Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti haberimizde...

Kasımpaşa - Antalyaspor maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Kasımpaşa - Antalyaspor maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti! (VİDEO) Kasımpaşa Antalyaspor maçı özeti izle! Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Kasımpaşa - Antalyaspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 2-1'lik Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile devam ediyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Antalyaspor Kasımpaşa Gündem Spor Haberler

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