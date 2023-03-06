Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti! (VİDEO) Kasımpaşa Antalyaspor maçı özeti izle! Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Spor Toto Süper Lig'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kasımpaşa Antalyaspor maçını kaçıran futbolseverler Antalyaspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti! Kasımpaşa Antalyaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte, Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti!
Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti! Spor Toto Süper Lig'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kasımpaşa Antalyaspor maçını kaçıran futbolseverler Antalyaspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti! Kasımpaşa Antalyaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte, Kasımpaşa Antalyaspor maç özeti haberimizde...
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Kasımpaşa - Antalyaspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 2-1'lik Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile devam ediyor.