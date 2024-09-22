Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Antalyaspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Antalyaspor Frest maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Kasımpaşa Antalyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

KASIMPAŞA ANTALYASPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Antalyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

KASIMPAŞA ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Antalyaspor Maçı, 22 Eylül Pazar günü oynanacak. Kasımpaşa Antalyaspor maçı, saat 17:00'de başladı.

KASIMPAŞA ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ

Kasımpaşa Antalyaspor maçı 0-0 devam ediyor.

KASIMPAŞA ANTALYASPOR NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

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