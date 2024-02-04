4 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kasımpaşa - Alanyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki!

KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI İZLE

Kasımpaşa – Alanyaspor maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı şekilde, beIN Sports Tod TV de numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Futbolseverler, bu önemli müsabakayı Bein Sports 2 veya beIN Sports Tod TV üzerinden takip ederek, heyecan dolu anlar yaşayabilirler.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 16:00'da İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma, Türkiye'de Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.