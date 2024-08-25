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Kasımpaşa Adana Demirspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Kasımpaşa Adana Demirspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Adana Demirspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Kasımpaşa Adana Demirspor maçı yayın bilgisi!

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Adana Demirspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Adana Demirspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Kasımpaşa Adana Demirspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanalından canlı maç izlenebilecek.

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Adana Demirspor Maçı, 25 Ağustos Pazar günü oynanacak. Kasımpaşa-Adana Demirspor Maçı, saat 19:15 başlayacak.

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı, 11'leri henüz açıklanmadı.

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı,İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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