2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlamıştı. Okula başlayan öğrencilerin aklında ise birçok soru var. Okulların ne zaman tatil olacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kasım tatili ne zaman 2022? Okul ilk ara tatil ne zaman? MEB Kasım tatili tarihi belli mi?

Kasım tatili ne zaman? Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başladı. Yeni eğitim yılının başlamasıyla beraber öğrenciler okul ara tatil tarihini merakla araştırıyor. Öğrenciler tarafından merak edilenler arasında gündemde yer alan okul ara tatil tarihi haberimizin devamında. Kasım tatili ne zaman 2022? Okul ilk ara tatil ne zaman? MEB Kasım tatili tarihi belli mi?

KASIM TATİLİ NE ZAMAN 2022?

19 Milyon öğrenci 12 Eylül'de yeni eğitim ve öğretim yılına başlangıç yaptı. Kasım ve Nisan ayında gerçekleşecek olan tatillerin tarihi öğrencilerin merak konusu. Kasım ve Nisan ayında ara tatil, Ocak ayında ise sömestr tatili olacak. Okul ilk ara tatil 14- 18 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Okullar 23 Ocak- 3 Şubat tarihi arasında yarıyıl tatili yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17- 20 Nisan tarihleri arasında ise öğrenciler 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

12 Eylül'de başlayan eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona eriyor.