2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasının ardından birçok öğrenci ve veli tarafından heyecanla beklenen ve araştırılan Kasım tatili ne zaman 2022? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler ve veliler Kasım tatili ne zaman 2022? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Kasım tatili ne zaman 2022? Kasım tatili hangi tarihte? İşte Milli Eğitim Bakanlığı, kasım tatili tarihi!

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte birçok kişi tarafından merak edilen kasım tatilinin tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu haline geldi. Bu haberimizde merak edenler için Kasım tatili ne zaman 2022? Sorularını yanıtladık. Peki, Kasım tatili ne zaman 2022? Kasım tatili hangi tarihte? İşte Milli Eğitim Bakanlığı, kasım tatili tarihi! İşte detaylar..

KASIM TATİLİ NE ZAMAN 2022?

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından açıklanan bilgilere göre, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14 – 18 Kasım 2022'de yapılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili bu sene 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.