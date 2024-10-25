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Kasım öğretmen seminerleri online mı olacak?

Kasım öğretmen seminerleri online mı olacak?
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını bildirdi. Peki, Kasım öğretmen seminerleri online mı olacak?

Kasım ayında yapılacak ara tatil öğretmen seminerleri için tarih yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım dönemi seminerlerinin geçtiğimiz yıl online olarak gerçekleşmesine karar vermişti. Peki, Kasım öğretmen seminerleri online mı olacak?

KASIM ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şunları söyledi:

"Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

KASIM AYI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenlerin katılım sağlayacağı ara tatil seminerlerinin tarihi belli oldu. Seminerler11-15 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğretmenler seminerlere online olarak katılım sağlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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