Her sene tekrarlanan ve kış aylarında başlayan Kasım indirimleri bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kasım indirimleri yani Black Friday indirimleri ülkemizde 'Kara Cuma' adıyla devam ettiriliyor. Kasım indirimleri ne zaman ve Büyük Kasım indirimleri ne zaman başlıyor 2022 araştırılıyor. Peki, Kasım indirimleri ne zaman? Büyük Kasım indirimleri ne zaman başlıyor 2022?

Kış aylarının gelmesi ile beraber Büyük Kasım indirimleri de gündeme geliyor. Kasım indirimleri ne zaman başlıyor, bitiyor ve Büyük Kasım indirimleri ne zaman başlıyor 2022 merak ediliyor. İnsanlar alışveriş için Black Friday indirimlerini beklerken aynı zamanda Kasım ayı indirimlerin ne zaman başladığını merakla araştırıyor. Kasım indirimleri ne zaman? Büyük Kasım indirimleri ne zaman başlıyor 2022? Detaylar haberimizdedir…

KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Her sene Kasım ayının son haftasına denk gelen Büyük Kasım ayı indirimleri, 2022 yılında 25 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Türkiye'de Kasım ayında düzenlenen en büyük indirimlerden Kara Cuma (Black Friday), 25 Kasım'a denk geliyor.

BÜYÜK KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Türkiye'de Kasım ayında düzenlenen en büyük indirimlerden Kara Cuma (Black Friday), 25 Kasım'a denk geliyor. İlk olarak 1961 yılında gazetelerde Black Friday adıyla bahsedilen Kasım indirimleri, bu isimle devam etmektedir. Şükran Günü'nün bir sonraki günü olarak tanımlanan Black Friday, 1952 yılından itibaren Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak yapılır.