KASIM İNDİRİMLERİ (Black Friday) ne zaman başlıyor, bitiyor? Mağaza indirimleri ne zaman 2023?

"Mağaza indirimleri ne zaman 2023?" Kasım ayının gelmesiyle merak ediliyor. Black Friday (Kasım İndirimleri) her yıl Kasım ayının son cuma günü düzenlenir ve bu tarihten itibaren mağazalar ve online platformlar büyük indirimler sunar. Peki, KASIM İNDİRİMLERİ (Black Friday) ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte detaylar…

Black Friday indirimleri, genellikle bir hafta boyunca devam eder ve birçok mağaza, bu dönemde özel fırsatlar sunar. Peki, KASIM İNDİRİMLERİ ( Black Friday ) ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte detaylar…

KASIM İNDİRİMLERİ (BLACK FRIDAY) NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

2023 yılı için Black Friday, 24 Kasım Cuma gününe denk gelmektedir. Genellikle ay sonuna kadar bu indirimler devam etmektedir. Her mağazanın indirim takvimi değişebilir bu yüzden mağazaların duyurularını takip etmek gerekmektedir.

MAĞAZA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2023?

Black Friday indirimleri bazen sadece Cuma günüyle sınırlı kalmaz ve "Black Friday Haftası" olarak kutlanır, bu süre boyunca bir hafta boyunca indirimler ve kampanyalar sunulabilir. Ayrıca, "Cyber Monday" olarak adlandırılan Pazartesi günü de online alışveriş siteleri tarafından ek indirimler ve fırsatlarla takip edilebilir. Cyber Monday genellikle Black Friday'in hemen ardından gelir.

Mağaza ve online platformların indirim süreleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle belirli mağazaların ve markaların Black Friday ve Kasım İndirimleri dönemi için açıklamalarını ve tarihlerini takip etmek önemlidir.