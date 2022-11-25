"Efsane Cuma", "Şahane Cuma" ya da "Kara Cuma" olarak bilinen Black Friday (Kara Cuma) indirimleri her yıl kasım ayının dördüncü cumasına denk gelecek şekilde pek çok mağaza tarafından uygulanıyor. Peki, Kasım indirimi hangi gün? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Kasım indirimi bugün mü?

Şahane Cuma ne zaman 2022? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Black Friday ne zaman?

Alışveriş severlerin merakla beklediği muhteşem şahane Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Birçok marka bu tarihte yaptığı dev indirimlerle müşterilerine indirim yapıyor. Peki, Kasım indirimi hangi gün? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Kasım indirimi bugün mü? İşte detaylar haberimizde...

KASIM İNDİRİMİ HANGİ GÜN?

Kasım indirimi diğer adıyla Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü başlıyor.

Bu yıl Black Friday indirimleri 25 Kasım Cuma gününde (bugün) yapılacak.

ŞAHANE CUMA NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Farklı marka ve mağaza, söz konusu indirim sürecini erken veya geç başlatabiliyorken, indirim günlerini de uzatabiliyor. Ancak Black Friday bu yıl 25 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

BLACK FRİDAY HAKKINDA

ABD'de Şükran günü olan Kasım'ın dördüncü cuma gününü ifade ediyor ve 1952'den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler yapılıyor.

Dükkanların çok erken bir saatte hava aydınlanmadan açılması ve hava kararmadan da kapanmaması nedeniyle de bu güne 'black' adı veriliyor. Bu tabirin ilk kez Philadelphia kentinde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Bu ifade tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedildi.