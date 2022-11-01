Kasım hangi burç? Kasım ayı hangi burçtur? Kasım ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Kasım arası doğanlar hangi burç? Kasım burçları neler?

Ayların tarihlerine göre burçlar da değişiklik göstermektedir. Genellikle ayların ilk 20 günü aynı burca mensuptur. Kasım ayında doğanlar hangi burca aittir? 1 Kasım ve 30 Kasım arası doğanların burcu ne? Hangi ayda doğanlar hangi burca sahiptir merak edilmektedir. Peki, Kasım ayında doğanlar hangi burçtur? Kasım'da doğanların burcu ne? Kasım doğumluların burcu nedir? Kasım burçları neler?

Toplamda 12 tane burç vardır. Burçların tarihleri ise günlerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu aylardan özellikle Kasım ayında doğanların burcu çok merak ediliyor. Kasım ayında doğanların burçları aynı mı? 21 Kasım burcu nedir? 20 Kasım, 21 Kasım, 22 Kasım ve 23 Kasım günü doğanların burcu nedir, farklı mı? Kasım burçları neler? Kasım ayında doğanlar hangi burçtandır? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

TOPLAM KAÇ BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve tarihleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

22 Aralık - 20 Ocak Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

21 Ocak - 19 Şubat Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

20 Şubat - 20 Mart Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

21 Mart - 20 Nisan Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

21 Nisan - 20 Mayıs İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

21 Mayıs - 21 Haziran Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

22 Haziran - 22 Temmuz Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

23 Temmuz - 22 Ağustos Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

23 Ağustos - 23 Eylül Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

23 Eylül - 23 Ekim Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

23 Ekim - 22 Kasım Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

NOT = Bazı burçların tarihleri 1 gün ileri veya geri oynayabiliyor. Fakat genellikle burçların tarihleri yukarıdaki gibidir.

KASIM AYI HANGİ BURÇTUR?

Kasım ayında doğanlar Akrep veya Yay burcu olabilirler.

Kasım ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Kasım ve 22 Kasım tarihleri arasında doğanların burcu Akrep burcudur. 23 Kasım - 30 Kasım günü doğanların burcu ise Yay burcudur.

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 23 Kasım - 21 Aralık

Buna göre Kasım ayında doğanlar Akrep veya Yay burcuna aittirler. Eğer Kasım ayının ilk 22 günü doğduysanız o zaman burcunuz Akrep burcudur. Eğer Kasım ayının son 7 günü yani 23 Kasım ve 30 Kasım tarihleri arasında doğduysanız o zaman da burcunuz Yay olur.

KASIM AYI DOĞANLARIN BURCU NEDİR? (GÜN GÜN)

Kasım ayında doğanların burcunu gün gün sizlere aktaralım. Özelliklere günlere göre çok karışıklık olabiliyor. Karışıklığı gidermek adına gün gün açıkça yazmak istiyoruz.

1 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

2 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

3 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

4 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

5 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

6 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

7 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

8 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

9 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

10 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

11 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

12 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

13 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

14 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

15 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

16 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

17 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

18 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

19 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

20 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

21 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

22 Kasım günü doğanların burcu : Akrep

23 Kasım günü doğanların burcu : Yay

24 Kasım günü doğanların burcu : Yay

25 Kasım günü doğanların burcu : Yay

26 Kasım günü doğanların burcu : Yay

27 Kasım günü doğanların burcu : Yay

28 Kasım günü doğanların burcu : Yay

29 Kasım günü doğanların burcu : Yay

30 Kasım günü doğanların burcu : Yay

Akrep burcu

AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Akrep (Latince'si Scorpio) 23 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında doğan insanları etkisi altına alan burçtur. Babillilerin gökyüzünü daire olarak kabul edip ayırdıkları 12 parçadan birisinin adıdır. Akrep burcu ülkemizde en çok bulunan burçlardan birisidir. Akrep burcunun özelliklerine ve yıllık burç yorumlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Zodyak Sembolü : Akrep

Doğum Tarihleri : 23 Ekim - 22 Kasım

Takımyıldızı : Akrep

Zodyak Elementi : Su

Zodyak Dörtlüsü : Sabit

Gezegeni : Mars

Zararlı Konum : Venüs

Etkili Gezegeni : Mars

AKREP BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Satürn akrepleri bu yıl disiplin, kişisel saygı ve amaç doğrultulu yaşam tarzı ile daha otoriter yapacak ve yaşamlarındaki kontrolü ele geçirmelerine olanak sağlayacaktır. 1. Kişilik evinizde üç yıl kalacak olan satürn size kişisel imajınızı değiştirmek için yeterli fırsat verecektir. Bu değişimle birlikte ilişkilerinizi yeniden tanımlamak isteseniz bile ilk başta bu ilişkilerde yarım kalmış olan işleri tamamlamalısınız. Gelecekte daha rahat hareket edebilmek ve hızlı gelişim için, eski ortaklıklarınız veya gönül ilişkilerinizdeki kırgınlıkları bir yana bırakıp işinize bakmalısınız. Kendinizi geçmiş deneyimlerinize bakarak kurban olarak nitelemeniz doğru olsa bile bu yaklaşım sizi yaşamınızda yavaşlatıyor. 2012 yılının büyük kısmını sırlarınızı açarak ve geleceğe hazırlanarak geçirmekle beraber, yaşamınızdaki stres seviyesini düşürecek pek çok kişiyle de tanışma fırsatı yakalayacaksınız. Yılın ilk yarısında ilişki ve ortaklıklarınızda basit ve direkt yaklaşımlarınızın olumlu sonuçlarını göreceksiniz. Bu yılın ikinci yarısında ise pek çok insan, olay veya fikir, sizi şimdi içinde bulunduğunuz ilişkileri canlandırmaya veya yeni biriyle macera yaşamaya teşvik edecek. Bu yıl geri çekilme hareketi gösterecek olan yönetici gezegeniniz mars, yeni iş veya maceralara atılmadan yarım kalmış işleri bitirmenizin önemini ispatlayacak. Bu gezegenin geri çekilme hareketinin 11. Gruplar evinizde oluşu, ortaklar veya arkadaşlarınız arasında kırgınlıklara neden olabilir. Bu durumlarda oluşacak güven kaybı ve yanlış anlaşılmaları sabır ve iyimserlikle aşabilirsiniz. Bunu yaparken kişisel farklılıklardan çok ortak paydalara odaklanın.

Yay burcu

YAY BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yay, Latince'si Sagittarius olan bir burç. Başlangıç tarihi 24 Kasım, bitiş tarihi 22 Aralık'tır. Simgesi yarı at, yarı insan olan bir okçu figürüdür. Elementi ateş, niteliği değişkendir. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Yay burcu ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Aynı şekilde yay burcu yıllık yorumlarını da yazımızdan okuyabilirsiniz.

Zodyak Sembolü : Yay

Doğum Tarihleri : 22 Kasım - 21 Aralık

Zodyak Elementi : Ateş

Zodyak Dörtlüsü : Değişken

Gezegeni : Jüpiter

Etkili Gezegeni : Jüpiter

YAY BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Çok nadir olan bir durum bu yıl yay burcunda yaşanacak ve jüpiter 2012 yaylar için gelişim yılı olacaktır. Bu yılın ilk yarısında başaracaklarınız sizi yılın ikinci yarısında karşılaşacağınız önemli insanlara hazırlayacak. Jüpiter 11 haziran tarihine kadar boğa dönencesi'ndeki 6. Gündelik işler evinizde kalırken size başaracağınız küçük şeylerle iş yaşamanızda büyük fırsatlar sunacak. Kendinizi sıradan bir işte çalışıyor gibi görmenize rağmen işinize göstereceğiniz sadakat uzun vadede siz büyük kazanç sağlayacak. 3 haziran'a kadar 10. Kariyer evinizde kalacak olan mars, sizde saldırgan duyguları uyandırsa bile bu gezegenin başak dönencesi'nde oluşu saldırganlığınızı yapıcı enerjiye dönüştürecek. İş yaşamınızda büyük mesafe kaydedeceksiniz 23 ocak-13 nisan döneminde geri çekilme hareketi gösterecek mars nedeniyle bu süreçte hedeflerinize varmak için çok daha fazla çalışmanız gerecek. ikizler dönencesi'ndeki 7. Ortaklıklar evinize 11 haziran tarihinde girecek olan jüpiter, burada bir yıl süresince kalırken sizde her türlü ilişkiyi geliştirecektir. Bir taraftan aşk yaşamınız yeşerirken diğer taraftan size büyük kazanç sağlayabilecek kişiler ile bu süreçte ortaklıklar kurabileceksiniz. Bu süreçte kendinizi her şeyi bildiğinize inandırmaktan çok, size yeni şeyler öğretebilecek ve limitlerinizin ötesine taşıyacak kişilerle birlikte olmaya çalışın. 5 ekim'de satürn'ün yengeç dönencesi'ndeki 12. Evinize girişiyle iki yıl sürecek yarım kalmış işlerin tamamlanması, önünüzdeki engellerin temizlenmesi ve imkânsız beklentilerin ortadan kaldırılması işlemlerine başlayacaksınız. 10 ekim'de neptün ile uyumlu bir konum alacak olan satürn, ideallerinizle şimdi içinde bulunduğunuz durumun gerçeklerini dengeye sokacaktır.