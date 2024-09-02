Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu?
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifası gündemde. Gülpınar'ın Yeniden Refah partisinden neden istifa ettiği ve bu konuda yaşanan gelişmeler merak konusu oluyor. Kasım Gülpınar'ın kim olduğu ve politik kariyeri hakkında bilgiler de araştırılıyor. Peki, Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti? İşte detaylar...
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa ettiği merak ediliyor. Birçok kişi Kasım Gülpınar'ın hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? Detaylar haberimizde...
KASIM GÜLPINAR KİMDİR?
Mehmet Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969 tarihinde Siverek, Şanlıurfa'da doğmuştur. Türk iş insanı ve siyasetçidir. 2011-2023 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı. 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi adayı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.