Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu?

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa ettiği merak ediliyor. Birçok kişi Kasım Gülpınar'ın hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? Detaylar haberimizde...

KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969 tarihinde Siverek, Şanlıurfa'da doğmuştur. Türk iş insanı ve siyasetçidir. 2011-2023 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı. 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi adayı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Kasım Gülpınar

KASIM GÜLPINAR PARTİDEN İSTİFA MI ETTİ?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa ederek, bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu. Başkan Gülpınar yaptığı açıklamada, Şanlıurfa halkının talepleri neticesinde başlatmış olduğu adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını anımsatarak, hemşerileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünce ile hareket ettiklerini belirtti.