KASIM AYI MESAJLARI 2023: Kasım ayına özel mesajlar sözler! En güzel Kasım ayı sözleri...

Kasım ayı mesajları 2023! Kasım ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar Kasım ayına özel mesajlar ve sözler araştırıyor. Kasım ayını kutlamak isteyenler birbirinden güzel sözleri sorguluyor. Kış öncesi doğadaki değişikliklerin zirveye çıktığı Kasım ayı aşk ve depresyonla ilişkilendiriliyor. Peki, 2023 Kasım ayı mesajları nelerdir? Kasım ayına özel mesajlar ve sözler haberimizde...

Kasım ayı mesajları 2023! Kasım ayına özel mesajlar sözler nelerdir? En güzel ve anlamlı Kasım ayı sözleri haberimizde! Sonbaharla özdeşleşen Kasım ayının simgesi aşktır. Kış öncesi havaların soğuduğu bu ay yılın 11. ayı olmaktadır. Haberimizden 2023 Kasım ayı mesajları sözleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

KASIM AYI SÖZLERİ 2023

Kasım, yaprakların hüzünlü ama bir o kadar da güzel dansını izlediğimiz bir aydır.

Kasım ayı, mevsimlerin değişimine tanıklık ettiğimiz, umutlarımızı tazelediğimiz bir zaman dilimidir.

Kasımın sessizliği içinde, kalbimizdeki sıcaklığı hissederiz. Sevdiklerimizle beraber olmanın kıymetini anlarız.

Kasım ayında doğanın renklerinin solmadığını, sadece değiştiğini hatırlarız. Her dönemin kendine göre bir güzelliği vardır.

Kasım ayı, hayatın döngüsünde huzurun ve değişimin simgesidir. Her geçen günün kıymetini bilerek yaşamalıyız.

Kasım, yaprakların ağaçlardan düştüğü ve yeni bir başlangıcın müjdecisi olan bir aydır. Her son, yeni bir başlangıcın habercisidir.

HOŞGELDİN KASIM MESAJLARI 2023

Aylardan kasım, ben de hep soğuk havaları sevmişimdir. Yün patikleri, odun kokusunu. Seni de sevmişimdir. Başlı başına bir cinayet sebebidir halbuki seni sevmek. Ben şaşırıp daha çok kendime kıymışımdır.

Herkes Eylül'de geldi sen Kasım'da gel. Varsın geç olsun ama sev beni...

Nisan ayında yeşeren yapraklar Ekim ayında sararıp, Kasım ayında dökülüyor. Kasımda aşk gerçektir İrfan...

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

Ah Kasım. Sonbaharın bitişi. Kışın bitişiği. Sert rüzgarlar, üşüten yağmurlar. Beni hasta etmeye en yakın mevsim. Ağaçlar çıplak. Yüzler mutsuz. Yapraklar Ankara asfaltını öperken, üşüyerek beklenen tıka basa otobüsler. Kasım elleri üşütür bir eldiven seni ısıtamaz. Ama başka bir el ısıtır. O yüzden ay kasımsa ve bir nedenin varsa... kasım sana teğet geçer...

Yine aylardan kasım. Sanki sende kaldı bir yanım.

Geldiğin gün kasımdı. Kasımları sevmem. Hem eylülde giden, kasımda mı gelirmiş? Eylülde giden, baharda gelmeli. Martta kedi gibi, Nisanda yağmur gibi, Mayısta erguvan gibi... Eylülde giden, baharda gelmeli. Son gidenin ilk gelişi gibi...

Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar.

Kasım ayı; Her şeyin renk değiştirip öleceği nazlı, serin mevsim.