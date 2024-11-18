Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararları, ekonomik politikaların en önemli belirleyicilerinden biridir ve her ay düzenlenen toplantılarla ekonomiye yön veriyor. Kasım 2024 için Merkez Bankası'nın faiz kararı, özellikle enflasyon, döviz kuru ve ekonomik büyüme gibi faktörlere bağlı olarak büyük bir ilgiyle bekleniyor. Kasım ayında alınacak karar, yılın geri kalanındaki ekonomik stratejilerle uyumlu olacak şekilde belirlenmesi bekleniyor. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

KASIM AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım ayı faiz kararı 21 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu. Kasım ayı faiz kararı da 21 Kasım günü açıklanacaktır.