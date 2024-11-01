Kasım ayı kira artış oranı için TÜFE ve TEFE verileri, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in her ay açıkladığı bu enflasyon oranları, kira artışlarına temel teşkil eden yasal sınırı belirliyor. Kasım 2024 için açıklanacak olan bu oranlar, yeni kira döneminde uygulanacak zam oranlarını doğrudan etkileyecek. Peki, Kasım ayı kira artış oranı (TÜFE-TEFE) belli oldu mu? Kasım ayında yüzde kaç zam olacak? İşte detaylar...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Kasım ayı kira zam oranı 4 Kasım tarihinde açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. Kasım 2024 kira artış oranları için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ortalamaları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından henüz açıklanmadı. Ancak son dönemdeki kira artış oranı hesaplamaları, genellikle TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden yapılıyor. Buna göre, Kasım ayı kira artış oranı TÜFE'nin yıllık ortalamasına göre belirlenecek.

KASIM AYINDA YÜZDE KAÇ ZAM OLACAK?

1 Temmuz 2024'e kadar kira artışlarına getirilen %25 sınırlaması sona erdiği için, yeni kira sözleşmelerinde ev sahipleri yıllık TÜFE oranı üzerinden artış yapabiliyor. Bu nedenle, Kasım ayında açıklanacak olan güncel TÜFE oranı, kira artışlarına doğrudan yansıyacaktır. Ekim ayında kira zam oranı 63,47 olarak açıklanmıştı.