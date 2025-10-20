Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Kira sözleşmesini Kasım ayında yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK tarafından açıklanacak yeni enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Kasım 2025 dönemi kira artış oranı, bir önceki ayın (Ekim) TÜFE ortalamasına göre belirlenecek ve resmi duyuru sonrası yürürlüğe girecek. Yeni kira zammının ne kadar olacağı, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı Kasım ayı kira artış oranı, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak. Açıklanacak veriler, konut kiralarında uygulanabilecek yasal zam sınırını oluşturacak. Ev sahipleri, bu oranın üzerine çıkamayacak. Bu nedenle hem kiracılar hem de ev sahipleri, açıklanacak oranı yakından takip ediyor.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK'in yayımladığı verilere göre; 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre TÜFE'deki artış %38,36 olarak gerçekleşti. Bu da Ekim ayında kiralara en fazla %38,36 oranında zam yapılabileceği anlamına geliyordu. Bu oran, hem mevcut ekonomik göstergelere hem de enflasyonun yıllık seyrine göre belirleniyor.

KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira zam oranı, açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE oranı esas alınarak hesaplanır. Ev sahibi, kiraya bu orandan daha fazla zam yapamaz.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

Mevcut kira bedeli alınır.

Bu bedel, açıklanan zam oranıyla çarpılır.

Elde edilen tutar, mevcut kiraya eklenir.

Örnek hesaplamalar (%38,36 artış oranıyla):

15.000 TL kira → Yeni kira: 20.754 TL

20.000 TL kira → Yeni kira: 27.672 TL

25.000 TL kira → Yeni kira: 34.590 TL

30.000 TL kira → Yeni kira: 41.508 TL

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayında uygulanacak kira artış oranı, TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerine göre netlik kazanacak. Bu oran henüz açıklanmadı; ancak 3 Kasım 2025'te kamuoyuyla paylaşılacak. Bu oran, ev sahiplerinin yasal sınır olarak dikkate alması gereken üst limiti belirleyecek. Ekim ayındaki zam oranı %38,36 olduğundan, Kasım oranının bu seviyeye yakın olması bekleniyor. Ancak kesin oran, TÜFE ortalamalarına bağlı olarak belirlenecek.