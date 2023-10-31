Ekim ayına ilişkin enflasyon beklenirken gözler Kasım ayı kira artış oranına çevrildi. Her ay değişen enflasyon oranıyla kira hesapları yeniden yapılıyor. Kira artışlarında enflasyon oranı belirleyici oluyordu. Ancak artışa yüzde 25 sınırı getirilmişti. Peki, 2023 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? Kasım ev ve iş yeri kira zammı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? 2023 Kasım ev ve iş yeri kira zammı yüzde kaç?

Enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kala gözler kira artış oranına çevrildi. TÜİK her ay enflasyon açıklıyor ve kira artışları merak ediliyor. Yıllık sözleşmesi biten kiracılar ne kadar zam yapacağını araştırıyor. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? 2023 Kasım ev ve iş yeri kira zammı yüzde kaç?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kira artışı önceki dönemde yıllık TÜFE oranına göre hesaplanıyordu. Ancak kira artışına yüzde 25 sınırı getirilmişti. Yüzde 25 sınırının üzerinde zam yapan ev sahipleri şikayet edilebiliyor.

2023 KASIM İŞ YERİ ZAMMI NE KADAR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanıyor.

Fahiş kira fiyatlarının önüne geçmek için yapılan sabit kira uygulaması 2 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Ancak iş yeri kira artışı kapsam dışında tutuldu.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Ekim ayına ilişkin enflasyon verisi henüz açıklanmadı. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

İlgili Haberler