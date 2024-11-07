KASIM AYI FED FAİZ KARARI! Kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayı için beklenen FED faiz kararı bu akşam açıklanacak. ABD Başkanı'nın seçilmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı piyasalarda merakla bekleniyor. ABD seçimlerinin ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmaların sürdüğü bu dönemde, Fed'in vereceği kararın piyasa dinamikleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceği öngörülüyor. Peki, Kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kasım ayı için beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, finans piyasalarının odak noktası haline gelmiş durumda. Fed'in faiz oranlarına yönelik Kasım ayı kararı henüz açıklanmadı; kararın Türkiye saatiyle bu akşam saat 21.00 civarında açıklanması bekleniyor. Bu toplantıda alınacak karar, ABD ekonomisinin yanı sıra küresel piyasalarda da önemli dalgalanmalara yol açabilir.

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FED FAİZ ATARSA DOLAR NE OLUR?

Faiz artışı, yabancı yatırımcıların dolar cinsinden varlıkları tercih etmesine yol açabilir. Bu durum dolar talebini artırarak, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına neden olabilir. Doların değer kazanması, özellikle gelişmekte olan ülkeler için zorluklar yaratabilir. Bu ülkelerden döviz çıkışı yaşanabilir ve yerel para birimleri üzerinde baskı oluşabilir.

FED FAİZ ARTARSA ALTIN NE OLUR?

Fed'in faiz artırması durumunda dolar genellikle değer kazanır. Altın, dolar cinsinden fiyatlandığı için doların güçlenmesi altın fiyatlarını düşürücü bir etki yapar; zira daha pahalı hale gelen altın, diğer para birimleriyle alındığında daha maliyetli olur ve bu da talebi azaltabilir.