Kasım ayının sona ermesi ile birlikte birçok kişi tarafından Kasım ayı enflasyonu merak edilenler arasında yer aldı. Kasım ayı enflasyon oranını merak eden vatandaşlar Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?

TÜİK tarafından paylaşılmakta olan 2022 TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları hangi tarihte yayınlanacak? Sorusu, verilerin açıklanmasını bekleyen vatandaşların sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Vatandaşların gözü TÜİK'in paylaşacağı Kasım ayına dair verilerde. Peki, Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?

KASIM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranının 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması bekleniyor.

TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti

AĞUTOS 2022 ENFLASYON ORANI

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

EYLÜL 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

EKİM 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.