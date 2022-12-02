Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Kasım ayı enflasyon oranlarında. TÜİK tarafından her ayın ilk haftası bir önceki ayın enflasyon verileri açıklanıyor. Memur ve emeklinin alacağı zam oranı konusunda büyük önem arz eden enflasyon rakamları için gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Memur ve emekli maaşlında ne kadar zam alacak? İşte konuya dair merak edilenler...

2022 Yılının Kasım ayıenflasyon oranlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Enflasyon verileri her ayın 3'üncü gününde açıklanıyor. 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Memur ve emekli maaşlında ne kadar olacak? Enflasyon gecen ay ne kadar olmuştu? Detaylar haberimizde...

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. TÜİK, Pazartesi günü saat 10:00'da açıklama yapacak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLETİSİ NE YÖNDE?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

GEÇEN AY NE KADAR OLMUŞTU?

Enflasyon ekim ayında TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

2022 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 6 bin 078 TL'den 6 bin 990 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük memur maaşının ise 9.105 TL'den 10 bin 470 TL'ye yükselmesi bekleniyor.