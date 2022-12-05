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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı enflasyon verileri açıklandı.Kasım ayı enflasyon düştü mü ve TÜİK 2022 Kasım ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu merak ediliyor. Kasım ayı enflasyon düştü mü? TÜİK 2022 Kasım ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Kasım ayı enflasyon düştü mü? TÜİK 2022 Kasım ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

KASIM AYI ENFLASYON DÜŞTÜ MÜ?

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık yüzde 84,39 olarak kaydedildi. 18 ay aradan sonra ilk kez yıllık bazda düşüş görüldü. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 olurken yıllık yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı.

TÜİK 2022 KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE KADAR OLDU?

Kasımda TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 olurken yıllık yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı. Böylece 18 ay aradan sonra ilk kez yıllık bazda düşüş kaydedildi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

2022 yılı Kasım ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,31 olarak gerçekleşti.