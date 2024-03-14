Kasım Aslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Sıngırdı Belediye Başkan adayı Kasım Aslan kaç yaşında, nereli?
Kasım Aslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Sıngırdı Belediye Başkan adayı Kasım Aslan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Sıngırdı Belediye Başkan adayı olan Kasım Aslan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Kasım Aslan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kasım Aslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Sıngırdı Belediye Başkan adayı Kasım Aslan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
KASIM ASLAN KİMDİR?
Kasım Aslan, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Sıngırdı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Sıngırdı Belediye Başkan adayı Kasım Aslan esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.