Kasım Arslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Murtapaşa Belediye Başkan adayı Kasım Arslan kaç yaşında, nereli?
Kasım Arslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Murtapaşa Belediye Başkan adayı Kasım Arslan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Murtapaşa Belediye Başkan adayı olan Kasım Arslan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Kasım Arslan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kasım Arslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Murtapaşa Belediye Başkan adayı Kasım Arslan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
KASIM ARSLAN KİMDİR?
Kasım Arslan, Yeniden Refah Partisi Antalya- Murtapaşa Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Murtapaşa Belediye Başkan adayı Kasım Arslan ticaret ile uğraşmaktadır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.